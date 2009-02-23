IBM'den dünyanın ''en güçlü'' bilgisayarı

IBM'nin, dünyanın ''en güçlü'' süper bilgisayarı Sequoia'yı, ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi için tasarlamaya başladığı bildirildi.



IBM açıklamasına göre, daha akıllı simülasyonlara olanak sağlayan Sequoia, öncelikli olarak ABD'nin nükleer silahlarının güvenliğini ve güvenilirliğini test etmek amacıyla kullanılacak ve gerçek silah testleri yapılması gereksinimini ortadan kaldıracak.



Daha sonra astronomi, enerji, genom bilimi ve iklim değişiklikleri konularındaki araştırmalarda da yararlanılacak süper bilgisayar, 20 petaflopun (saniyede 20 bin trilyon veya 20 katrilyon hesaplamanın) üzerindeki hızlara ulaşacak. Kıyas olarak evdeki üst düzey ve güncel bir bilgisayar en fazla 1.6 gigaflop üretiyor, ve bir petaflop 1 milyon gigaflop demek.



''1 günde işleyeceği bilgiyi işlemek için 120 milyar insanın hesap makinesi kullanarak yaklaşık 50 yıl çalışması'' gerekeceği belirtilen bilgisayarın, günümüzün en güçlü süper bilgisayarından 15 kat daha hızlı olacağı, 96 adet buzdolabı boyutundaki raflar üzerinde sadece 318 metrekare alan kaplayacak sistemde 1,6 milyon adet IBM Power işlemcisi ve 1,6 terabayt bellek kullanılacağı kaydedildi.



Sözleşme uyarınca 2011'de ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresine teslim edilecek Sequoia, 2012'de kullanıma girecek.

