IBM'den araştırmalarda blockchain kullanımı için patent başvurusu

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – ABD merkezli uluslararası bilişim şirketi IBM, blockchain (blok zinciri) teknolojisinin bilimsel araştırmalarda kullanılması için ABD Patent ve Marka Ofisi’ne başvurdu.

IBM söz konusu patentle “blok zinciri teknolojisini açık bilimsel araştırmalarda, veri toplama ve analizlerde” kullanmayı hedeflerken, geçen hafta da arttırılmış gerçeklik oyunlarında kullanmak üzere blok zinciri patentine başvurmuştu.

Patent başvurusunda bilimsel araştırma sonuçlarının korunması için “kontrol ve mekanizmalar” oluşturulması gerektiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yer aldı:

“Bilimsel araştırma sonuçları hakkında bilgi paylaşımı ve veri toplama ve analiz adımlarında şeffaflık sağlayan çok az platform bulunuyor. Bu platformlarda da, söz konusu bilginin güvenilir olması için zorunlu kontrol ve mekanizmalar yer almıyor.”

