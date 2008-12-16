IBM'den 4 Türk akademisyene ödül

IBM’in verdiği “IBM Fakülte Ödülleri”nin bu yılki sahipleri arasında, 4 Türk Akademisyenin de yer aldığı açıklandı.



IBM'in, dünyanın önde gelen üniversitelerinde ve kendi Ar-Ge biriminde çalışan araştırmacıların işbirliğini teşvik etmek amacıyla verdiği “IBM Fakülte Ödülleri”nin bu yılki sahipleri arasında, 4 Türk Akademisyenin de yer aldığı açıklandı.



Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Haluk Topçuoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yavuz, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Özgür Akan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Chris Stephenson'un, bugün İstanbul'da IBM Inovasyon Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldığı bildirildi.



Yapılan açıklamada, Doç. Dr. Haluk Topçuoğlu'nun “IBM Cell işlemci mimarisini üzerinde Hibrid Evrimsel Algoritmaların Paralelleştirilme Teknikleri” konulu projesiyle ödülü almaya hak kazandığı, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Yavuz'un ise “Ana sistemlerdeki uzman açığını kapatmak amacıyla IBM Akademik İşbirliği çerçevesinde Anasistem (Sistem Z) platformlarına yönelik akademik sertifika ve müfredat geliştirme” konulu çalışmasıyla birinciler arasında yer aldığı kaydedildi.



Doç. Dr. Özgür Akan, “NanoAğlar: Nano ağlar için Nano seviyesinde İletişim Teorileri ve Algoritmaları” konulu projesiyle ödüllendirilirken, geçen yıl da ödül alan Chris Stephenson ise açık sistem ve Linux'a yıllardır yaptığı katkı ve liselerde hayata geçirilmesi içinçalıştığı “Liselerde Bilgisayar Eğitimleri Projesi – Faz 2” çalışmasıyla, ödüllü akademisyenler arasında yer aldı.



Projenin yenilik getirip getirmediği, toplumsal etkisinin yüksek olup olmadığı gibi kriterlerin de dikkate alındığı yarışmanın ödülleri, kazanan akademisyenin bölümündeki projelere harcanmak üzere, öğretim üyesinin ismine veriliyor.



Verilen bilgiye göre, yarışma niteliğinde dünya çapında bir program olan “IBM Fakülte Ödülleri”, IBM için stratejik öneme sahip bilim dallarındaki ve bölgelerdeki büyümeyi hızlandırmayı amaçlıyor. Kendi konusunda uzun yıllar çalışma yapmış ve katkı sağlamış akademisyenler, IBM çalışanları tarafından aday gösteriliyor. Ödüle her yıl dünyadan ortalama 400 akademisyen katılıyor. Ödüle layık görülen akademisyenlere, projelerinde harcamak üzere 5 ila 40 bin dolar veriliyor.