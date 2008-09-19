IBM yazılım zirvesinin teması 'Değişim Açlığı'

IBM'den otomobil yazılımı

IBM Yazılım Zirvesi, 15 Ekim 2008'de İstanbul'da, 16 Ekim 2008'de ise Ankara'da gerçekleştirilecek. IBM'nin, teknolojideki son yenilikleri ve iş dünyasına sunduğu çözümleri tanıttığı zirvede, bu yıl firmaların değişime olan ihtiyaçları konusu elealınacak.IBM Türk Yazılım Bölüm Müdürü Cüneyt Türen, zirvenin tanıtımı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, zirvede değişime liderlik eden kurumlarla buluşmayı hedeflediklerini söyledi.Türen, "Geleceğin işletmeleri, değişimi geçici bir dönem değil, kalıcı bir durum olarak görmeli, değişim olduğu zaman değil, olmadığı zaman rahatsız olmalı ve arayışa girmelidir. IBM yazılımları, firmalara değişim için yaratıcı olma gücünü veriyor" şeklinde konuştu.Teması "değişim açlığı" olan zirveye İstanbul'da konuşmacı olarak IBM Bilgi Teknolojileri Üst Düzey Mimarı ve IBM Lotus Software Genel Müdürü'nün Teknik Danışmanı olarak görev yapan Ron Sebastian, Hexagon Yönetim Kurulu Başkanı Jan Nahum ile IBM İnternet Güvenlik Sistemleri Veri ve İçerik Güvenliği Teknik Ürün Yöneticisi Sean Brown, Ankara'da ise birçok profesyonel katılacak.Bu yıl 13.'sü gerçekleştirilecek olan zirvede, IBM, müşterileri ile birlikte yazılım dünyasındaki en son yenilikleri ele alacak. 1938 yılında Türkiye'de faaliyet göstermeye IBM, bu yıl 70. yılını kutluyor. IBM'nin 70. yıl sloganı ise "Türkiye'yi Geleceğin Dünyasına Hazırlıyoruz" olarak belirledi.