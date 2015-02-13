IBM uyardı: Arkadaşlık sitelerinin çoğunda bilgi güvenliği yok

Dünyaca ünlü bilişim firması IBM yaptığı araştırmalar sonucunda arkadaşlık sitelerinin yüzde 60’ının güvenlik açığı bulunduğunu, kişisel bilgi ve görsellerin yanı sıra şirket bilgisayarlarından ya da wifi internetinden yapılan girişlerde tüm şirket bilgileri de riske edilmiş oluyor.

Ekim ayında başlanan araştırmalarda 41 arkadaşlık sitesi ve bu sitelerin Google Store’daki uygulamaları incelemeye alındı.

26 websitesinin güvenliği orta ve düşük seviyede çıktı. Ayrıca şirket telefonu ya da iş için kullanılan şahsi telefonların her iki tanesinden birinde arkadaşlık sitelerine ait bir uygulama yüklü bulunuyor.

Olası bir siber-hack durumunda cihaza virüs bulaşabilir, GPS ile gittiğiniz yerleri takip edilebilir, kredi kartı numaranız çalınabilir, telefonunuzun kamerası uzaktan kontrol edilip görüntü alınabilir yada arkadaşlık sitesindeki profil bilgileriniz ve resimleriniz çalınabilir.