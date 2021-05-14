IBM Başkanı Whitehurst: Çip kıtlığı iki yıl daha sürebilir

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Dünyanın en büyük bilişim şirketlerinden IBM'nin Başkanı Jim Whitehurst, 'küresel çip kıtlığı'nın 2 yıl daha sürebileceğini ifade etti.

Whitehurst dünya ekonomisi tekrar açılmaya başlarken teknoloji endüstrisinin çip talebini karşılamakta zorlandığını ifade etti.

Bilgisayar çipleri yapan bazı firmalar 2020'de pandeminin ilk dalgasında geçici olarak kapanmıştı. Birçok ülkenin kapanmaya gitmesinin ardında bilgisayar, oyun konsolları ve cep telefonlarına artan talep fabrikalarda yığılma yarattı.

BBC'ye konuşan Whitehurst, "Bir teknolojinin geliştirilmesi, fabrikanın üretime geçmesi ve çiplerin hazır olması arasında büyük bir gecikme var" diye konuştu.

IBM Başkanı, çip kıtlığının her yönüyle çözülmesinin iki yılı bulabileceğini ifade etti.

Whitehurst, "Bazı programlama teknolojilerini tekrar kullanma ve ömürlerini uzatma yollarını aramak zorunda kalacağız. Aynı zamanda daha yüksek kapasiteye sahip olmak için bu üretim tesislerine yaptığımız yatırımı hızlandırmalıyız" diye konuştu.

Küresel araba endüstrisinin çip kıtlığı nedeniyle bu yıl 110 milyar dolar zarar etmesi bekleniyor.