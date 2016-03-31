IBM Almanya'da istihdam azaltımına gidiyor

Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, IBM'in
istihdam azaltma planından özellikle hizmet odaklı birimlerin etkileneceği belirtildi. IBM
yönetiminin sendikaya istihdam azaltımını öngören bir sosyal plan üzerinde çalışma
çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Sendikaya çağrı yapıldığını kabul eden IBM sözcüsü, işten çıkartılacak kişi sayısı
konusunda ise ayrıntı vermedi.
Sözcü, işe alımların devam edeceğini, "anahtar
nitelikte" elemanların da istihdam edilmeye devam edileceğini kaydetti.
Sendika: 'Ar-Ge'ye yatırım yapmadılar'
Ver.di Sendikası'nın IBM temsilcisi Bert Stach, Handelsblatt gazetesine yaptığı
açıklamada istihdam azaltımı planını "büyük bir hata" olarak niteledi. Stach, "IBM
yıllardır araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yeterince yatırım yapmadı" dedi.
IBM'in cirosu uzun yıllardır düşüyor. Şirket, ağırlığını sunucu ve altyapı pazarından
başka alanlara kaydırmaya çalışıyor. IBM'de istihdam azaltılması iddiaları geçen yıl
da gündeme gelmiş, 2 bin 500 kişinin işini kaybedebileceği ileri sürülmüştü.
İstihdam sayısı düşüyor
IBM, 2009 yılı itibariyle Almanya'da 21 bin 100 kişiyi istihdam ediyordu. Geçen yıl bu
rakam 16 bin 500'e düştü.