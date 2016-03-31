IBM Almanya'da istihdam azaltımına gidiyor

Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, IBM'in

istihdam azaltma planından özellikle hizmet odaklı birimlerin etkileneceği belirtildi. IBM

yönetiminin sendikaya istihdam azaltımını öngören bir sosyal plan üzerinde çalışma

çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Sendikaya çağrı yapıldığını kabul eden IBM sözcüsü, işten çıkartılacak kişi sayısı

konusunda ise ayrıntı vermedi.

Sözcü, işe alımların devam edeceğini, "anahtar

nitelikte" elemanların da istihdam edilmeye devam edileceğini kaydetti.

Sendika: 'Ar-Ge'ye yatırım yapmadılar'

Ver.di Sendikası'nın IBM temsilcisi Bert Stach, Handelsblatt gazetesine yaptığı

açıklamada istihdam azaltımı planını "büyük bir hata" olarak niteledi. Stach, "IBM

yıllardır araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yeterince yatırım yapmadı" dedi.

IBM'in cirosu uzun yıllardır düşüyor. Şirket, ağırlığını sunucu ve altyapı pazarından

başka alanlara kaydırmaya çalışıyor. IBM'de istihdam azaltılması iddiaları geçen yıl

da gündeme gelmiş, 2 bin 500 kişinin işini kaybedebileceği ileri sürülmüştü.

İstihdam sayısı düşüyor

IBM, 2009 yılı itibariyle Almanya'da 21 bin 100 kişiyi istihdam ediyordu. Geçen yıl bu

rakam 16 bin 500'e düştü.