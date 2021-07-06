İbiza 'torbacısı' Michaella'nın itirafları: 'Uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatmak beni bugün olduğum insana dönüştürdü'

6 Ağustos 2013'te 20 yaşındaki iki genç kadın Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Havalimanı'nda gözaltına alındı. Michaella McCollum ve Melissa Reid isimli iki kadının bavullarında 1.5 milyon sterlin (2 milyon dolar) değerinde kokain vardı.

Michaella, İbiza'da tanıştığı bir adam tarafından Peru'dan İspanya'da uyuşturucu kaçırması yönünde ikna edilmişti. Michaella ve Melissa bu kokain yolculuğunu hazırlayan suçlular onları bir araya getirmeden önce birbirlerini tanımıyorlardı bile. İkisi de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını kabul etti ve kötü şöhretiyle bilinen Ancon 2 hapishanesinde altı yıldan fazla hapse mahkum edildi.

2016'da her iki kadın da erken tahliye edildi. O dönem dev saç topuzlu uyuşturucu kaçakçısı olarak ün kazanan Michaella, serbest bırakıldığı günden beri hikayesini açıklıkla anlatmaktan çekinmedi.

Bugün 28 yaşında olan iki çocuk annesi Michaella, BBC Three'de yayınlanan 5 bölümlük belgeselde suça nasıl bulaştığı ve nasıl bu dünyadan uzaklaşarak yeni bir hayat kurmaya çalıştığını anlattı:

"İnsanlar bana tüm yaşananlarla ilgili nasıl hissettiğimi sorduğumda, sanki başka birinden bahsediyorlarmış gibi geliyor. O insanla kendimi bağdaştıramıyorum. Hapiste geçirdiğim o üç yıl, bakış açım ve sahip olduğum değerlerle beni bugün olduğum insana dönüştürdü.

"Uyuşturucu kullanımı konusundaki hislerim tamamen değişti. İbiza'da uyuşturucuyla iç içe olduğum dönemde bunun çok da büyük bir mesele olmadığını düşünürdüm. Kendi kendime ilk kez tatile çıkmıştım ve iyi vakit geçirdiğimi düşünüyordum. Kendime ve çevreme gelebilecek zararları bilmiyordum, bunu araştırmamıştım.

"Şimdi kendime 'Hiç sorgulamadan vücuduma o maddeleri soktum, ben nasıl hayatta kaldım?' diye soruyorum. Bana bir şey olsaydı, çocuklarım ne olacaktı? Anne olmak da beni çok değiştirdi. Daha gençken uyuşturucu benim için gerçeklikten kaçış yoluydu.

"Bence bu meseleye kafa yormamız önemli. Anne babaların çocuklarını bu konuda eğitmesi de... Keşke okulda uyuşturucu konusunda daha çok eğitim alıyor olsaydık ya da keşke ailem beni bu konuda eğitecek kadar eğitimli olsaydı. O zaman biraz daha fazla korkardım.