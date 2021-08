İbiza 'torbacısı' Michaella'nın itirafları: 'Uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatmak beni bugün olduğum insana dönüştürdü'

"Ah evet, saçıma gelince... Neden bu kadar meşhur olduğunu bir süre anlamadım. Yalnızca havaalanı yolunda hızlıca saçımı tepeden topuz yapmıştım, sabahın çok erken saatleriydi ve uyumamıştım. Saçımı yıkamak için suya erişimim de yoktu. Duruşmada tutulduğum hücreden hapishaneye götürülürken ailemle konuşma fırsatı bulduğumda bana 'Saçının hali ne, herkes topuzundan bahsediyor' demişti. Komik gelmişti. Bütün mahkumlar da aynı saç modelini istiyordu, 'Michaella'nın saçı' diye bahsediyorlardı. Sanırım o tarz bir topuzu daha önce görmemişlerdi.

Normal hayata dönmek gerçekten zor oldu. Eve ilk geldiğimde her şey normal geliyordu. Ancak ben kendimi normal hissetmiyordum, çevremdekilerin tanıdığı insan değildim artık. Herkes kim olduğumu ve ne yaptığımı biliyordu, yargılanmaktan korkuyordum. Ben korkunç, tehlikeli biri değilim. Evet birkaç işte çalıştım ama bir günden fazla tutmadılar. Çok fazla dikkat çektiğimi , beni çalıştıramayacaklarını söylüyorlardı.

"Eve döndüğümde, kriminoloji (suçbilim) okumak istedim. Ben hapisteyken psikologlar gelirdi ve her seferinde beni anlamadıklarını düşünürdüm. Nasıl anlayabilirlerdi ki? O mahkumların ne hissettiğini, çıktıklarında nasıl hissedebileceklerini bildiğim için onları anlayabileceğimi ve böyle bir iş yapmanın iyi olabileceğini düşünmüştüm. Üniversitede kriminoloji okumaya başladım ama zorlandım, hassas noktamdı. Ben de iş değiştirdim. Şimdi İspanya ve Çin ile iş yapıyorum.

"Çocuklarımın kültürlü olmasını, dünyayı görmesini istiyorum. Böylece 19 ya da 29 yaşında geldiklerinde seyahat etmiş ve her şeyin daha farkında olacaklar. Umuyorum ki, benim 19 yaşında sahip olmadığım hayat becerilerine de sahip olacaklar. Benim büyürken sahip olmam gerektiğini düşündüğüm şeylere sahip olsunlar istiyorum."

BBC Three kanalında yayınlanan High: Confessions of an Ibiza Drug Mule isimli belgeselde Michaella McCollum'ın Thea de Gallie'ye anlattıklarından alıntılanmıştır.