Ibis ve Novotel otellerinin sahibi Akfen GYO, 177 milyon Euro borcunu yeniden yapılandırdı; "Pandeminin negatif etkisi"

Akfen Holding’in kurucusu Hamdi Akın’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bankalara olan 177 milyon Euro’luk borcunu yeniden yapılandırıyor.



Türkiye, KKTC ve Rusya’da Ibis ve Novotel otellerini işleten şirket, pandemi nedeniyle turizm sektörü genelinde ve şirkete ait oteller özelinde olumsuz bir tablo çıktığını ve gelirlerde önemli düşüşe sebep olduğunu açıkladı.

Akfen GYO, Credit Europe Bank NV Hollanda, Credit Europe Bank Ltd Rusya ve Fibabanka’dan 2015 yılında kullandığı 220 milyon Euro’luk borcun 177 milyon Euro’luk kısımının yeniden yapılandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Kredi 10 yıl vadeli olarak yapılandırılacak.

Ekonomi Servisi