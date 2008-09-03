İbibikler 'fanatik' çıktı

Güney Afrika'da yaşayan ibibik kuşlarının, rakip gruplarla kavga ederken futbol taraftarları gibi kavgacı şarkılar söylediği, hezimete uğrayınca da birbirlerini teselli ettiği anlaşıldı.



İngiliz araştırmacılarının tespitine göre, "Nasıl ki taraftarlar bir maçta takımlarını desteklemek için kavgacı sloganlar atarsa, orman ibibikleri de rakip gruplarla çıkan kavgalarda yaygaracı oluyor, gürültülü gösteriler yapıyor."



Tüy temizleyip efkar dağıtıyorlar



Kuşlar, kavgayı kaybetmişlerse, efkar dağıtmak isteyen taraftarlar gibi birbirlerinin tüylerini temizliyorlar.



"Proceedings Of The Royal Society" dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten Prof. Andy Radford'e göre, sürü içinde hakim konuma sahip kuşlar, yenilgiden sonra "astlarının" maneviyatını yükseltmek ve onları yeniden mücadeleye hazırlamak için devreye giriyor. Araştırmaya göre, tüylerin "perdahlanması" yenilgi veya uzun mücadelenin getirdiği stresi alıyor ve grubun birlik ve beraberliğini güçlendiriyor.



Latince adı "Phoeniculus purpureus" olan ibibikler, ormanlarda gruplar halinde yaşıyor. Grupların üye sayısı 12'ye kadar çıkabiliyor.