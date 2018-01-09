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Spor

Iberostar Tenerife'nin konuğu Gaziantep Basketbol

İSTANBUL, (DHA) FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10'uncu hafta maçında temsilcimiz Gaziantep Basketbol, yarın İspanya ekibi Iberostar Tenerife'ye konuk olacak

09 Ocak 2018 12:46

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 10\'uncu hafta maçında temsilcimiz Gaziantep Basketbol, yarın İspanya ekibi Iberostar Tenerife\'ye konuk olacak. Pabellon Santiago Martín\'de oynanacak mücadele saat 22.30\'da başlayacak.
Gaziantep ekibi, B Grubu\'nda çıktığı 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyet alarak grubun son sırasına demir attı. Stefanos Dedas ile yollar ayrıldıktan sonra göreve Nenad Markovic getirilirken, tecrübeli koçun gelişi de takıma olumlu yönde etki etmedi. Gaziantep Basketbol, ligde 14 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken, Avrupa\'da da işler istediği gibi gitmedi.
Ev sahibi ekip Iberostar Tenerife ise gruptaki 9 maçında 7 galibiyet elde etti ve grubun ilk sırasındaki yerini aldı. İspanya ekibi, ligde ise 15 maçı geride bırakırken, bu maçlardan 8 galibiyet, 7 de mağlubiyet çıkardı.
İki takım arasında oynanan son maçta Tenerife, deplasmanda Gaziantep Basketbol\'u 87-74 mağlup etti.

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