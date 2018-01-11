Iberastor Tenerife - Gaziantep Basketbol: 72-53

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP, (DHA)

SALON: San Cristobal de La Laguna

HAKEMLER: Lorenzo Baldini (xxx), Ciprian Stoica xxx), Jasmina Juras (xxx)

IBERASTOR TENERİFE: Miquel (xx) 7, Richotti (x) 4, Bassas (x) 3, Tobey (xxx) 13, Ponitka (xxx), 10, Abromaitis (x) 6, Allen (xxx) 12, Beiran (x) 4, White (x) 2, Vasileiadis (xxx) 11

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (x) 1, Rudd (xxx) 19, Carter (xx) 7, Haciyeva (x) 2, Lyons (x) 3, Freimanis (xxx) 12, Can (xx) 7, Erol (x) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 15-13

İLK YARI: 34-34

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-48

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 10\'uncu maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda konuk olduğu İspanya\'nın Iberastor Tenerife takımına 72-53 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkin ataklarla başlayan ev sahibi takım Iberastor Tenerife, ilk çeyreği 2 sayı farkla 15-13 önde tamamlandı.

İkinci periyotta oyuna ortak olan Gaziantep ekibi, rakibinin sayılarına karşı aradaki farkı kapattı ve devreyi 34-34 berabere tamamlandı.

Üçüncü periyotta oyundaki etkisini artıran İspanya ekibi, üst üste bulduğu sayılarla öne geçti ve bu periyodu 55-48 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son periyodunda rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen ev sahibi Iberastor Tenerife, aradaki farkı 19\'a çıkardı ve karşılaşmadan 72-53 galip ayrıldı.