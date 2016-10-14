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BBC Türkçe

İber Yarımadası'nda etkileyici mağara çizimleri bulundu

İspanya'nın İber Yarımadası'nda yaklaşık 14 bin yıllık mağara çizimleri keşfedildi. Hayvan figürleri ve geometrik şekillerin bulunduğu çizimlerin "bugüne kadar keşfedilen en etkileyici mağara sanatı" olduğu belirtiliyor.

14 Ekim 2016 22:52

İspanya'nın İber Yarımadası'nda yaklaşık 14 bin 500 yıllık 50 mağara çizimi keşfedildi.

"Bugüne kadar görülen en etkileyici mağara sanatı" olduğu söylenen çizimler Biscay bölgesindeki Lekeitio kasabasında yer alıyor.

Mayıs ayında Armintxe mağarasında keşfedilen yaklaşık 15 metrelik gravürde atlar, bizonlar, keçi ve aslanlar bulunuyor.

Biscay bölgesinde daha önce de yontma taş devrine (paleolitik) ait mağara çizimleri bulunmuştu.

Ancak yeni keşfedilen ve bazılarının boyu 1,5 metreyi bulan figürler, öncekilerden çok daha büyük.

Biscay İl Meclisi Başkanı Unai Rementeria, resimler için "Bu bir mucize, bir insanlık hazinesi " dedi.

Araştırmacılar mağaranın yerel halk tarafından iyi bilindiğini ancak bu zamana kadar kimsenin, mağarada içinde resimleri bulabilecek kadar ilerlememiş olduğunu söylüyor.

Resimler mağaranın girişinden yaklaşık 50 metre içeride bulundu.

Çizimlerde 30 kadar hayvan figürü yanında, daha önce Fransız Pirenelerinde bulunan çizimlere benzeyen yarım daire ve çizgiler de bulunuyor.

Uzmanlara göre çizim tekniklerindeki benzerlikler, iki bölgedeki avcı ve toplayıcılar arasında bir bağ olabileceğini gösteriyor.

Mağara, hem resimleri koruyabilmek hem de çizimlerin bulunduğu bölgeye erişimin zor olması nedeniyle, halka açık olmayacak.

Ancak yetkililer teknolojiden faydalanarak, çizimleri halkla paylaşacakları sözünü verdi.

Uzmanlar da Kasım ayı sonunda yapılacak bir kongrede çizimler hakkında bilgi verecek.

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