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Salih Mirzabeyoğlu için tahliye kararı

İBDA-C davasında hüküm giyen Salih Mirzabeyoğlu hakkında 16 yıl sonra yeniden yargılama kararı verildi

22 Temmuz 2014 19:50

İBDA-C davasında hüküm giyen Salih Mirzabeyoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verildi. Salih Mirzabeyoğlu'na bu kararla birlikte tahliye yolu açıldı.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Mirzabeyoğlu 1998 yılında İBDA/C örgütünün lideri olmak iddiasıyla tutuklanarak idamla yargılandı. 

Mirazabeyoğlu idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapse çarptırıldı. 

28 Şubat sürecinden sonra 1999'da tutuklanan Mirzabeyoğlu, 16 yıldır Bolu F Tipi Cezaevinde İBDA-C örgütünün lideri ve tek üyesi olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası çekiyordu.

 

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