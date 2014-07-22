Salih Mirzabeyoğlu için tahliye kararı

İBDA-C davasında hüküm giyen Salih Mirzabeyoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verildi. Salih Mirzabeyoğlu'na bu kararla birlikte tahliye yolu açıldı.
Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Mirzabeyoğlu 1998 yılında İBDA/C örgütünün lideri olmak iddiasıyla tutuklanarak idamla yargılandı.
Mirazabeyoğlu idam cezası kaldırılınca ömür boyu hapse çarptırıldı.
28 Şubat sürecinden sonra 1999'da tutuklanan Mirzabeyoğlu, 16 yıldır Bolu F Tipi Cezaevinde İBDA-C örgütünün lideri ve tek üyesi olduğu gerekçesiyle müebbet hapis cezası çekiyordu.