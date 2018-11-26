İBB'ye 25 Kasım tepkisi: Sadece kulede şiddete hayır diyorsunuz galiba, 100 metre ileride gazlar, coplar?

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"25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü"nde kadına yönelik şiddeti protesto etmek amacıyla İstanbul Taksim’de bir araya gelen binlerce kadının yürüyüşüne polis tarafından izin verilmezken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) birkaç yüz metre mesafedeki güneş doğuncaya kadar Galata Kulesi’nin ‘Kadına şiddete hayır demek için” turuncu şekilde ışıklandırılacağını duyurması tepki çekti.

Dün İstanbul’da kadınlar 25 Kasım nedeniyle 2 ayrı noktada bir araya gelmiş; Kadıköy ve Taksim Tünel’de yapılması planlanan yürüyüşlere polis izin vermemişti. Polis, Tünel’de bir araya gelen ve toplanma hakkını kullanmak isteyen kadınlara 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü’nde biber gazı, cop ve kalkanla şiddet uygulamıştı.

25 Kasım için bir araya gelen kadınlar birkaç yüz metre ötede polis şiddetine maruz kalırken İBB’den yapılan bir duyuru ise sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. İBB’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Galata Kulesi, “KADINA ŞİDDETE HAYIR” demek için 26 Kasım Pazartesi günü güneş doğuncaya kadar turuncu yanacak” dendi. Paylaşıma cevap veren kadınlar ise, turuncu yanacağı belirtilen tarihi kulenin sadece birkaç yüz metre ötesinde yaşanan şiddete dikkat çekti.

"İkiyüzlülük sizin işiniz"

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, belediyenin paylaşımına “Sadece kulede şiddete hayır diyorsunuz galiba! Yüz metre ileride gazlar, coplar???” diye tepki gösterirken; tweet’in altına gelen diğer yorumlar şöyle:

-“100 metre ileride (Taksim'de) biz kadınlar biber gazı ve cop yiyorken siz hangi kadınlara sözcülük yapıyorsunuz?”

-200 metre ilerde Kadınları yürümesine izin vermeyen ve şiddet uygulayanlar Galata kulesini ışıkları şiddet için pazartesi gününe kadar açık bırakacakmış bu ne perhiz bu ne lahana hadi ordan.

-İkiyüzlülük sizin işiniz