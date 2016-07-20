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15 Temmuz Darbe Girişimi

İBB'nin Alo 153 hattını arayanlara 'Dombra' dinletiliyor

Alo 153'teki bant kaydında, "Hiçbir şekilde meydanları boş bırakmayalım. Bu nöbet demokrasi ve vatan nöbetidir, unutmayalım" mesajı yer alıyor

20 Temmuz 2016 13:48

Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet ya da öneride bulunmak için kullandığı Alo 153 hattında, darbe girişimi protestoları çağrısı ve AKP’nin 2014 yerel seçimlerinde kullandığı “Dombra” şarkısı dinletiliyor.

İBB Alo 153 Çağrı Merkezi’ni arayanlar ilk olarak “Kıymetli kardeşlerim, birlik ve beraberliğimizi göstermek için, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bayraklarımızla evlerimizi ve iş yerlerimizi  donatalım. Hiçbir şekilde meydanları boş bırakmayalım. Bu nöbet demokrasi ve vatan nöbetidir, unutmayalım” mesajının yer aldığı bir bant kaydıyla karşılaşıyor.

 

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