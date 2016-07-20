İBB'nin Alo 153 hattını arayanlara 'Dombra' dinletiliyor

Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet ya da öneride bulunmak için kullandığı Alo 153 hattında, darbe girişimi protestoları çağrısı ve AKP’nin 2014 yerel seçimlerinde kullandığı “Dombra” şarkısı dinletiliyor.

İBB Alo 153 Çağrı Merkezi’ni arayanlar ilk olarak “Kıymetli kardeşlerim, birlik ve beraberliğimizi göstermek için, şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bayraklarımızla evlerimizi ve iş yerlerimizi donatalım. Hiçbir şekilde meydanları boş bırakmayalım. Bu nöbet demokrasi ve vatan nöbetidir, unutmayalım” mesajının yer aldığı bir bant kaydıyla karşılaşıyor.