İBB'nin 2019 bütçesi onaylandı; denklik borçlanma ile sağlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon lira olarak hazırlandı. Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe denkliği, 3 milyar 200 milyon liralık iç ve dış borçlanma ile sağlanacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın 2019 yılı bütçesini Belediye Meclisi'ne sundu. 23.8 milyar liralık bütçenin, 15 milyar 6 milyon liralık kısmı merkezi yönetimden gelecek olan vergi paylarından oluşuyor. 3 milyar 200 milyon lira iç ve dış borçlanmanın öngörüldüğü bütçenin diğer kısımlarını ise vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, özel gelirler, sermaye gelirleri, alacak tahsilatlar oluşturuyor.

En büyük giderler sermaye, mal ve hizmet alımları

İBB'nin gider bütçesinin en büyük payını 11 milyar 300 milyon 995 bin lira ile sermaye giderleri oluşturuyor. İkinci en büyük gider payını ise 6 milyar 33 milyon 8 bin 800 lira ile mal ve hizmet alımları oluşturuyor. Yedek ödenekler için 1 milyar 700 milyon, personel giderleri için ise 1 milyar 393 milyon 636 bin TL ayrıldı. Diğer gider kalemlerini ise faiz giderleri, cari transfer giderleri, sermaye transferleri, sosyal güvenlik kurumlarına ödenecek pirim giderleri oluşturuyor.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal: AK Partili belediyelere kepçe ile verirsek, vay halinize!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, bütçenin onaylanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, "CHP'li belediyelere kaşıkla, AK Partili Belediyelere kepçeyle" destek olunduğu yönündeki eleştirilerin de haksız olduğunu savundu. Uysal, “Biz hakikaten AK Partili Belediyelere kepçe ile verirsek o zaman vay halinize. Onun için biz her şeye rağmen İstanbullulara eşit şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

CHP'li Çoban: Bu bütçeyi revize edeceğiz

CHP Grubu adına söz alan CHP'li meclis üyesi Tonguç Çoban, 2019 bütçesi ile ilgili olarak şunları söyledi:



"İstanbulluların malını mülkünü satacağız, bütçeyi öyle doğrultacağız, diyorsunuz. Bugüne kadar sadece elindekini avucundakini satarak kimse ayakta kalamamıştır değerli arkadaşlarım. Aslında İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter ancak kaynakların verimli kullanılması şarttır. Ne yazık ki bugünkü yönetim İBB'nin kaynaklarını verimli kullanamıyor; aksine yanlış birçok harcama sonucu, bugün en hayati ihtiyaçların bile karşılanamaz hale geldiğini hep birlikte görüyoruz.

"Yaşam kalitesi geriliyor"



Sonuç olarak, bugün kendisini 2019 bütçe tasarısında da gösteren yanlış yönetim anlayışı sonucu İstanbul her alanda irtifa kaybediyor, tılsımını yitiriyor; bu güzel kente ve onun güzel insanlarına hakikaten çok yazık oluyor. Şehirlerin yaşam kalitesini ölçen Mercer Yaşam Kalitesi endeksine göre, 2018'de 5 kıtada 231 kent içinde İstanbul'un yeri maalesef 134. sırada. Aynı endekste İstanbul 2001'de 92. sırada, 2016'da 122. sıradaydı. Yani İstanbul'da yaşam kalitesi sürekli geriliyor."



Yerel seçimlerde yetkiyi alıp 1 Nisan 2019'da bütçeyi de revize edeceklerini savunan Çoban "1 Nisan 2019'da bütçeyi revize edip halkın yararına bütçe haline getireceğimize söz veriyorum. İstanbul'un üzerine indirilen bu sis perdesini biz kaldıracağız, diyorum ve bu duygularla, 2019 bütçe tasarısına CHP grubu olarak hayır oyu kullanacağımızı ifade ediyorum" dedi.



Bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi.



İBB bütçesinin yatırım kalemleri



İBB'nin 2019 yılı bütçe kitapçığına göre yatırım kalemlerinin en büyük kısmını raylı sistem yatırımları oluşturuyor. Raylı sistem yatırımları için bütçeden 3 milyar 417 milyon 708 bin TL ayrıldı.



Yatırımlar içinde ikinci sırada ise 2 milyar 374 milyon 415 bin TL ile yol, köprü bakım onarım, karayolu tüneli ve otopark yapımı geliyor.



Yeşil alanlar için 896 milyon 655 bin TL, spor tesisi yapımı ve işletmeciliği için 577 milyon TL ayrıldı. Bu rakamın içindeki 12 milyon TL spor kulüplerine ve okullara spor yardımı olarak ayrıldı.



Sosyal destek hizmetleri için 574 milyon 45 bin, deniz toplu ulaşımı için 351 milyon 400 bin, kültür hizmetleri için 500 milyon 758 bin TL'li yatırım yapılacak.