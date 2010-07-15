İBB'nin 190 trilyonluk ihalesine alıcı çıkmadı

MEHMET DEMİRKAYA / T24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 190 trilyon lira tahmini bedel üzerinden 3. kez satışa çıkarttığı, Okmeydanı Perpa'nın önündeki arsaya yine alıcı çıkmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 45 hissesine sahip olduğu araziye 40’ar katlı 4 gökdelen dikilmesi planlanmıştı.

İstanbul’un en önemli ulaşım akslarından biri olan D-100 Karayolu’na cepheli, tarihi Darülaceze binasının bitişiğinde bulunan söz konusu arazi 35 bin 343 metrekare. Arazinin yüzde 45’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geri kalan bölümü ise Perpa B Blok hissedarlarına ait. Büyükşehir Belediyesi’nin dün 3. kez ihaleye çıkardığı araziye yine alıcı çıkmadı. Belediye daha önce mart ve nisan aylarında da araziyi satışa çıkarmıştı. İhalenin yinelenip yinelenmeyeceğine önümüzdeki günlerde karar verilecek.

Perpa Yönetimi, söz konusu araziye 40’ar katlı 4 kuleden oluşan gökdelen yapılacağını ve bununla ilgili projesini kamuoyuna açıklamıştı.

Ancak, arazide hissesi bulunmayan Perpa A Blok hissedarları söz konusu satışa, yeşil alanların yok edilmesi ve oluşacak trafik yoğunluğu nedeniyle karşı çıkan açıklama yapmışlardı.