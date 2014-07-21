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Politika

İBB'nin 10 günlük geziye 28 milyon TL ayırması tartışmaya yol açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 günlük Güney Kore etkinliği için ayırdığı bütçeye CHP karşı çıktı

21 Temmuz 2014 10:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 12-22 Eylül’de Güney Kore’de İstanbul’u tanıtma etkinliklerine 28 milyon TL bütçe ayırması tartışma yarattı.  AKP'li üyelerin oyçokluğuyla kabul edilen bütçeye CHP Grubu, “Bu savurganlığın altına imza atmayız” diyerek ret oyu verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’u tanıtmak ve Türkiye’ye turistik ekonomik fayda sağlamak amacıyla Eylül ayında Güney Kore Cumhuriyeti’nde düzenleyeceği ‘İstanbul Kore’de’ temalı kültürel ve sanatsal etkinlik, İBB Meclisi’nde iktidar ve muhalefet partilerini karşı karşıya getirdi. 12-22 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan etkinlik için Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonu’nun bütçeden harcama yapabilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a yetki verilmesine ilişkin rapor İBB Meclisi’nde CHP’nin muhalefetine karşın, Ak Partili üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Güney Kore seyahati için İBB bütçesinden 28 milyon lira ayrılmasına tepki gösteren CHP Grubu, “Bu savurganlığın altına imza atmayız” diyerek ret oyu verdi.

 

İadei ziyaret

 

Geçtiğimiz yıl, Türk ve Güney Korelilerin yanı sıra toplam 35 ülkeden katılımla 31 Ağustos - 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Güney Kore Gyeongsangbuk-do Eyaleti ve Gyeongju Belediyesi tarafından kültürlerin beşiği, ‘İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür EXPO 2013’ organizasyonu yapılmış, söz konusu etkinliğin sonuç bildirgesinde de, tarihi ipek yolunun iki ucundaki Gyeongju - İstanbul şehirleri arasında zaten var olan kardeşlik bağının kültür ve sanatın farklı dallarındaki ortak buluşmalarla düzenli olarak güçlendirilmesine karar verilmişti. İBB Meclis gündemine gelen raporda, organizasyonun amacı, “İstanbul’un milli, manevi tarihi kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini Kore’de tanıtmak, Türk-Kore tarihi dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye’ye turistik ve ekonomik fayda sağlamak” sözleriyle ifade edildi.

 

20 bin turist arışı

 

CHP Grubu adına konuşan İBB Meclis Üyesi Coşkun Tanış, Güney Kore seyahati için yapılacak harcamanın ve gidecek kişi sayısının makul bir seviyeye çekilmesini isterken, Komisyon Başkanı Bülent Katkak ise, bu paranın İstanbul’un Türkiye’nin tanıtımı için harcanacağını, Güney Kore’de düzenlenecek etkinliğe mehter takımı ve tiyatro grubunun da içinde olduğu çeşitli etkinlik düzenleyeceklerini belirtip, geçtiğimiz yıl Türkiye’deki organizasyon sonucunda İstanbul’a 20 bin turist artışı olduğunu savundu.

 

200 kişi gidecek

 

Kore’deki İstanbul tanıtımına, aralarında meclis üyeleri, tiyatro sanatçıları, mehteran takımı üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 200 kişinin katılacağı belirtildi.

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