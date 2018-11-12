İBB'li Karateci Ali Sofuoğlu tarih yazdı

İSTANBUL, (DHA) -Türkiye Karate Milli Takımı, 15’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden olmak üzere 20 sporcu ile katıldığı Tokyo 2020 Olimpiyatları’ndan 2 gümüş 4 bronz madalya ile döndü. İBB’li milli sporcu Ali Sofuoğlu, turnuvadan kata dalında bronz madalya alarak Türkiye’nin bu daldaki ilk madalyasını kazandı.

Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından iki yılda bir organize edilen Dünya Karate Şampiyonası, 6-11 Kasım tarihleri arasında İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirildi. Karatenin Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları programına girmesinin ardından düzenlenen ilk organizasyon olan dünya şampiyonasına, Türkiye Karate Milli Takımı, 15’i İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden olmak üzere 20 sporcu ile katıldı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları arasında yer alan ve en yüksek puanı veren 24. Dünya Karate Şampiyonası’na 139 ülkeden bin 200’ün üzerinde sporcu ile katılım rekoru kırıldı. Türkiye şampiyonayı takım ve bireysel müsabakalarda 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamladı. İBB’li sporcular turnuvayı, bireysel dalda 1 gümüş, 2 bronz ve takım halinde 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

TÜRKİYE’NİN KATADAKİ İLK MADALYASI

Ferdi kata dalında Dünya üçüncüsü olan Ali Sofuoğlu, bu başarısıyla Türkiye’ye bu daldaki ilk madalyasını getirmiş oldu. Sofuoğlu, dünya üçüncülüğü için 2010 ve 2012 dünya şampiyonu, 2014 ve 2016 dünya üçüncüsü olan dünyaca ünlü Venezuelalı sporcu Antonio Diaz ile karşılaştı. Bu yıl iki kez mağlup ettiği rakibi karşısında bir kez daha 5-0’lık bir skorla galip gelen Milli katacı, bronz madalya kazanarak kariyerinde de bir ilki yaşadı.

SERAP ÖZÇELİK DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Bireysel dalda Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kiloda gümüş madalya kazanırken, Alparslan Yamanoğlu kumite +84 kiloda, Uğur Aktaş kumite 84 kiloda bronz madalya aldı.

Şampiyonada Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı gümüş madalya kazandı. İBB’den 6 sporcunun yer aldığı (Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Burak Uygur, Rıdvan Kaptan, Alparslan Yamanoğlu, Samed Gök) milli takım, İran karşısında 2-0 öne geçse de sonraki serilerde başarılı olamayınca müsabakayı 3-2 kaybetti ve şampiyonayı ikinci olarak noktaladı.

Türkiye Kadın Kata Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. İBB’li sporcu Gizem Sofuoğlu’nun da yer aldığı 3 sporcudan oluşan Ay-Yıldızlı ekip, Rusya’yı 5-0 yenerek üst üste ikinci kez dünya üçüncüsü oldu.