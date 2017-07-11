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Yaşam

İBB'den vatandaşlara erken bayram indirimi

Okulun ilk günü ulaşım ücretsiz olacak

11 Temmuz 2017 02:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım araçlarının yüzde 50 indirimli hizmet vermesine karar verdi. Öte yandan okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bayramda vatandaşların aile, akraba ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi ve bayramda özel araç kullanımının azaltılmasının amaçlandığı uygulama ile; 1 - 4 Eylül arasında Kurban Bayramı boyunca İETT ve Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, Toplu Taşıma Entegre Özel Deniz Motorları, Metro, Tramvay, Hafif Metro ve Füniküler yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Okulun ilk günü ulaşım ücretsiz olacak

Ayrıca ilk, orta ve liselerin açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü de 06.00-14.00 saatleri arasında İstanbuldaki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet verecek. 18 Eylül’de İstanbulda 5 bin 771 okulda, 2 milyon 689 bin 988 öğrenci ile 142 bin 524 öğretmenin ders başı yapacak. Alınan kararla okulun ilk günü vatandaşların özel araçlarıyla trafiğe ek yük getirmemesi amaçlanıyor.

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