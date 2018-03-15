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İBB'den Topçular'daki tramvay kazası açıklaması

 Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-MESCİD-İ Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı

15 Mart 2018 21:56

 Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL,(DHA)-MESCİD-İ Selam - Topkapı hattında çalışan tramvaylardan biri istasyonda bekleyen tramvaya arkadan çarptı. Kazada vatman ve 13 yolcu yaralandı.

Kazaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB)\'den yapılan açıklamada, kazada yaralananlarının tümünü tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
Mescid-i Selam Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında saat 11.30 sıralarında Topçular İstasyonu\'nda meydana gelen tramvay kazasında hafif şekilde yaralanan yolcuların tümü ile makinistler hastanelerden taburcu edilmiştir. 
Topkapı-Şehitlik arasında 20 dakika aralıklarla ring seferleri yapılmaktadır. Şehitlik-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında 25 dakika aralıklarla, Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam arasında 5 dakika aralıklarla seferler yapılmaktadır. Ayrıca Bosnaçukurçeşme-Topkapı arasında İETT otobüsleriyle de ek seferler düzenlenmektedir. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma devam ediyor. 

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