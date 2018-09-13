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İBB'den TEKNOFEST için ücretsiz otobüs seferleri

 İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen “TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali”ne  otobüs hattı konuldu

13 Eylül 2018 17:30

 İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen “TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali”ne  otobüs hattı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi.

İETT katılımcıların, festivale rahat ve  hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri   planladı. Saat 09.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

Sefer planlaması yapılan merkezler şöyle:

  • Taksim Gümüşsuyu                İETT peronları
  • Mecidiyeköy E-5 yanı            İETT peronları
  • Kadıköy İskele                       İETT peronları
  • Beşiktaş İskele                       İETT peronları
  • Üsküdar İskele                       İETT peronları
  • Ümraniye Tepeüstü                İETT peronları
  • Yenibosna Aktarma İstasyonu İETT peronları
  • Eminönü Sahil                        İETT peronları
  • Hadımköy Sondurak              İETT peronları
  • Eyüpsultan Feshane               İSPARK otoparkı
  • Maltepe                                  Metro İstasyonu
  • Kartal E-5                              İETT peronları
  • Büyükçekmece                       Tuyap Merkezi
  • Küçükçekmece Stad yanı      İETT durağı
  • Sarıyer son durak                   İETT peronları
  • Seyrantepe                             Metro İstasyonu

 

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