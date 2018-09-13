İBB'den TEKNOFEST için ücretsiz otobüs seferleri

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen “TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali”ne otobüs hattı konuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK festivalin sponsorluğunu da üstlendi.

İETT katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Saat 09.00-19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

Sefer planlaması yapılan merkezler şöyle: