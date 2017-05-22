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Çevre

İBB'den Reina'nın yıkımıyla ilgili açıklama

Yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybettiği İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübünün bazı bölümleri yıkıldı

22 Mayıs 2017 19:47

Yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybettiği İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan Reina gece kulübünün büyük bir kısmı yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaptığı yazılı açıklamada gece kulübünün 'mevzuata aykırı kısımlarının' yıkıldığını duyurdu.

İBB yıkımla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan şirket yetkilileri, yıkımla ilgili kendilerine önceden bir duyuru gelmediğini açıkladılar.

'Sizce mevzuata aykırı kısımlar mı yıkıldı'

Yıkımın gece kulübünün deniz tarafına bakan açık alanında gerçekleştiği görüldü.

Bir şirket yetkilisi ise Reina'dan yapılan yıkımın "mevzuata aykırı kısımları" kapsadığı ile ilgili belediye açıklamasını eleştirerek, BBC Türkçe'ye "sizce mevzuata aykırı kısımlar mı yıkıldı" değerlendirmesini yaptı.

Yeniyıl gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda ve 71 kişi yaralanmış, saldırıyı IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) üstlenmişti.

Saldırıyla ilgili olarak olaydan 16 gün sonra yakalanan 1983 doğumlu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov, tutuklu olarak yargılanıyor.

Yaklaşık 50 sanığın bulunduğu davanın ilk duruşmasının 11 Aralık 2017 tarihinde yapılacağı açıklandı.

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