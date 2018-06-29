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Yaşam

İBB'den öğrencilere sınav hediyesi: Hafta sonu ulaşım ücretsiz

Ücretsiz ulaşım imkanından YKS'ye giren öğrenciler ve görevliler yararlanacak

29 Haziran 2018 19:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenci ve görevlilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı.

İBB'den yapılan açıklamada kararın, Belediye Meclisi'ndeki AKP ve CHP gruplarının ortak teklifiyle alındığı belirtildi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"YKS'ye girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav yerlerine rahat ulaşımını sağlamak amacıyla alınan karar kapsamında; öğrenciler sınava giriş belgelerini, görevliler görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan bütün toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Ücretsiz seyahat; İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil olan İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünelde geçerli olacak."

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