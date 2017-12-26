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İBB'DEN KARAKÖY'DEKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

-İBB: Patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir

26 Aralık 2017 23:29

-İBB: Patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir.

Ersan SAN - Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Karaköy\'de bir binanın 5\'inci katında patlaması sonucu yangın çıktı. Doğalgaz patlamasından kaynaklandığı ileri sürülen olaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)\'den açıklama yapıldı. Açıklamada, patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığının tespit edildiği belirtildi.
Patlamaya ilişkin İBB\'den yapılan açıklama şöyle:
Bugün akşam saatlerinde Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi 28 numarada bulunan binanın 5. katında meydana gelen patlamanın, doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Patlama nedeni araştırılıyor.

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