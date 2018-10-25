İBB'DEN ESENYURT'TAKİ YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt\'ta bir palet fabrikada çıkan büyüyerek yan fabrikalara da sıçrayan yangın ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi; “Esenyurt Akçaburgaz\'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktı. Yangının 3 katlı ve 4 katlı işyerlerine sirayet oldu. Yangın kontrol altına alınıyor. Yangına İstanbul Büyükşehir İtfaiyesi Esenyurt Kıraç, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi, Silivri Grupları tarafından müdahale edilmektedir. Yol Bakım\'dan paletli JCB ve Hamidiye\'den su tankerleri gönderildi. Yangına 98 araç 180 personelle müdahale ediliyor\"

