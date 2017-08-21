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İBB'den dolu ve hortum uyarısı

    İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın hortum ve dolunun da etkili olabileceğini açıkladı

21 Ağustos 2017 15:48

 

 

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporlarına göre yarın hortum ve dolunun da etkili olabileceğini açıkladı.

İBB\'den yapılan açıklamada,\" Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporlarına göre şiddetli yağışlar bugün sabah saatlerden itibaren etkili oldu. Özellikle Anadolu yakası kuzey kıyılarında (Kilyos, Sarıyer, Beykoz ve Şile\'nin köyleri) kuvvetli olan gök gürültülü sağanak yağışların ilerleyen saatlerde dinmesi bekleniyor. Akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor\" denildi.

Yarın içinde uyarıların yer aldığı açıklamada, \"İstanbul il genelinde salı günü ise  gök gürültülü sağanak yağmurun yeniden kuvvetlenerek özellikle Anadolu yakasında daha etkili olacağı tahmin ediliyor. Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları nedeniyle hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.  Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapılıyor.  Muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı İlçe Belediyeleri bilgilendirildi. AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ  ekipleri hazır bekletiliyor\" ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAF)

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