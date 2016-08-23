İBB’den Büyük İstanbul Otogarı için açıklama

Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nın, basın yayın organlarında haberlere konu edildiği şekilde tahliyesinin söz konusu olmadığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yazısının, otogarın işletmecisine yönelik olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, otogarı işletme hakkının, 4 Mayıs 2019 tarihine kadar Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği'nde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Basın yayın organlarında haberlere konu edildiği şekilde, İstanbul Otogarının tahliyesi söz konusu değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yazısı, otogarın işletmecisine yöneliktir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile otogar işletmecisi arasında önceden beri devam eden ihtilaflar mevcuttur. İşletmeci, UKOME tarafından 'Otoparka giriş-çıkışlar ilk 25 dakika için ücretsizdir' şeklinde alınan kararlara uymamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların şikayetleri ve belediyenin tespitlerine istinaden işletmeciye idari para cezası verilmekte olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu cezalara karşı açılan davalar reddedilmektedir. Ayrıca, sözleşmeye göre otoparkı işletme hakkı olmadığından işletmeciye 2014 yılında dava açılmış olup halen devam etmektedir.Haberlere konu olan yazımız ise şirketin projeye aykırı imalat ve kullanımlarının olduğu tespit edildiğinden, bu husus yasal ve rutin bir işlem olarak işletmeciye bildirilmiştir. İşletmecinin, mevcut durum itibarıyla hukuki süreçler dahilinde otogarı işletme hakkı sözleşmeye dayalı olarak devam etmektedir.Yasal çerçevede gönderdiğimiz yazı nedeniyle belediyemize yönelik yapılan ithamlar haksız ve mesnetsizdir."