İBB, Büyük İstanbul Otogarı'nın tahliyesini istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Esenler'deki büyük İstanbul Otogarı'nı işleten şirketten amacına uygun kullanım yapılmadığı için otogarın 15 gün içinde tahliye edilmesini istedi. Otogarı işleten Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Darbe olsaydı bütün şirketlerimizi alacaklardı FETÖ’cü p.çler şimdi gider ayak sadece otogarı istemişler” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, 9 Ağustos 2016 tarihli, İstanbul 17. Noterliği aracılığıyla gönderilen yazıda otopark ücreti alınması tahliye gerekçesi olarak gösterildi.

Otogarın tahliyesine ilişkin İBB’nin talebi hakkında hapis cezası olan ve yurtdışında bulunan Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk de Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Büyük İstanbul Otogarı’nda günde 2 bin otobüs çıkış yapıyor yine bir o kadar araç da giriş yapıyor. Günde 100 bin kişinin hareket halinde olduğu Otogar’da toplam 168 yazıhane ve 330 kadar da firma bulunuyor.

Büyük İstanbul Otogarı'nın tahliyesi isteği 4 yıl önce de gündeme gelmişti.