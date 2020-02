İBB'DEN AVCILAR SAHİLİNDE BÜYÜK TEMİZLİK  

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar’da zaman zaman şikayet ve tepkilere neden olan sahildeki temizlik ve bakımsızlık iddialarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 30 araç ve 100 kişilik ekiple bakım ve temizlik çalışması başlattı.

Geçen ay Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER) üyeleri, yaptıkları açıklamada piknikçilerin yaktığı mangal ve özellikle hafta sonlarında piknik yaptıktan sonra bıraktıkları çöplere tepki göstermişti.

Temizlik yapılmadığı iddialarının doğru olmadığını belirten AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden Avcılar sahilinde kapsamlı temizlik ve bakım çalışması yapılmasını istedi. Bunun ardından oluşturulan 100 kişiik ekip, 30 araçla Avcılar sahilinde çalışma başlattı. Çalışmaları parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte izleyen Karaarslan, şunları söyledi:

\"Avcılar sahili en bakımlı yerlerden biri. Yine de buna rağmen eksikliklerini gidermek ve genel temizlik amaçlı çok büyük bir kampanya, çalışma başlatıldı. 100’e yakın görevli 30’a yakın aracıyla sahildeki bakımı, onarımı, boyası, her şeyini tekrardan elden geçiriyoruz. Amacımız Avcılar’ın da sahile verdiği önemi diğer parklara da vermesini sağlamak, tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmasını sağlamak. İlçe belediyesini de harekete geçirmek. Avcılar hepimizin mahallidir. Dolayısı ile buradaki etkinliği genele yaymak genel bir çevre bakımı başlatıyoruz burada. Aynı hassasiyeti Avcılar Belediyesi’nden de görmeyi istiyoruz. Buradaki 3 parkta boyasından, kırığından, döküğüne kadar her şey elden geçirilecek. Sahildeki 310 dönümlük bu alanın temizliğine hangi saatte olursa olsun baksınlar. Bunu eleştirmek kolay ama böyle bir yere de sahip olmak herkesin harcı değildir. Her akşam ve sabah burada bakım yapılıyor. Vatandaş çevreye biraz daha duyarlı olursa bu iş daha kolay olur. Bir şeyi atarken baksın etrafındaki çöp tenekesine atmasını bekliyoruz\"

Görevliler, sahildeki çim ve çalılıkların üzerindeki tüm atıkları, ağaç yapraklarına kadar tek tek toplarken, parklardaki oturma gruplarının da bakım ve temizliğini yaptı, bazı yerlerdeki yazıları da sildi.

