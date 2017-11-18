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İBB'den "10 Kat" açıklaması

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün Haliç kenarında İstanbul İmar İnşaat A

18 Kasım 2017 20:18

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün Haliç kenarında İstanbul İmar İnşaat A.Ş\'ye ait 10 bin metrekarelik alanda kat sınırı 4\'den 10\'a çıkarıldıdığı şeklinde yapılan habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açılamada, adı geçen yerin İBB\'nin iştiraki İstanbul İmar İnşaat A.Ş.\'ne ait olduğu belirtilerek, \"Söz konusu parsel \'T3 Ticaret + Konut\' alanında kalmaktadır. Burası için planlanan proje çevre yapılaşma şartlarına uyumlu olup, yoğunluğu azaltmak için anayol tarafı olan Silahtarağa Caddesi\'nde çekme mesafesi 15 metre olarak belirlenmiş ve parselin içinde 1220 metrekare\'lik yeşil alan oluşturulmuştur. Bu nedenle de proje geliştirilmesi sırasında mimari esnekliğinin sağlanabilmesi için toplam inşaat alanı değişmemek şartıyla, gerekli kurum görüşleri de alınarak \'En çok 10 kattır\' şeklinde düzenleme yapılmıştır\" denildi. 

\"PROJE ZEMİN + 5 OLMASI DÜŞÜNÜLMEKTE\"
Yapılan değişikliğin mutlak 10 kat yapılacağı anlamına gelmemesi gerektiğinin altı çizilerek açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
Bununla birlikte, bu değişiklik mutlaka 10 kat yapılacak anlamına gelmemektedir. Çünkü, Plan notunda da belirtildiği üzere; uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak mimari projeye göre uygulama yapılacaktır. Bahsi geçen yerde yüksekliğin Zemin+5\'den yüksek olmasına müsaade edilmeyecektir. Hazırlanacak projenin de \'zemin + 5\' olması düşünülmektedir. İddia edilenin aksine ortada ne 10 katlı bir proje ne de bir inşaat ruhsatı vardır. 
Ayrıca açıklamada, İstanbul İmar İnşaat A.Ş.\'nin alanda yapacağı projenin taslak görseli de paylaşıldı. 

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