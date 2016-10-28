İBB’den ’15 Temmuz’ uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Hayri Baraçlı'nın adının kullanılarak, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım kampanyası adı altında dolandırıcılık yapıldığını belirterek, vatandaşları uyardı.

İBB’nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'nın adını kullanarak, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için yardım kampanyası yapıldığı belirtilerek iş adamlarından sponsorluk ve para istendiği bilgileri gelmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde yardım kampanyası düzenlememektedir. Vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları, böyle durumlarda 153 Beyaz Masa birimine ihbarda bulunmaları önemle duyurulur."