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Spor

İBB'de hazırlıklar

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarın sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u da yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

31 Ekim 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de son iki maçını kazanarak çıkış yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, yarın sahasında ağırlayacağı Trabzonspor'u da yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Lige istediği gibi başlayamayan ve ilk haftalarda kötü sonuçlar alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 7. haftada Antalyaspor'u 2-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldıktan sonra, geçen hafta da Konyaspor'u aynı skorla geçmeyi başardı. Lacivert-turunculu takım, ligin güçlü takımlarından Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Trabzonspor'un ligin en iyi takımlarından biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Gaziantepspor karşısında kupada aldıkları mağlubiyet kimseyi yanıltmasın. Rakibimiz çok iyi ve çok kaliteli bir takım. Çok zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz. İstanbul'da da çok sayıda Trabzonspor taraftarı var, onlar da takımlarını desteklemek için yarın statta olacaklar. İyi hazırlandık. Rakipten daha çok koşar ve daha çok istersek, maçı kazanırız diye düşünüyorum.''
Kamil Dizar ayrıca, sakatlıkları bulunan futbolcuları Hasagic, Kus, Bebbe, Okan ve Ekrem'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğini söyledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



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