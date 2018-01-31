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İBB Zabıtası'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na koreografili destek

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı personeli, Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren askerlere drone ile video çekimi yaparak destek mesajı gönderdi

31 Ocak 2018 16:49

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı personeli, Zeytin Dalı Harekâtı\'nı gerçekleştiren askerlere drone ile video çekimi yaparak destek mesajı gönderdi.
İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bir koreografi hazırlandı. 81 ili temsilen 81 zabıta personeli Zeytin Dalı yazılı koreografi gerçekleştirdi. Bu koreografi de drone ile havadan görüntülendi. 
Avrupa Yakası Zabıta Müdür Yardımcısı Namık Turutoğlu, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yaptığı operasyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak sonuna kadar destekliyoruz. Zeytin Dalı Harekâtı\'nda bayrağımızı, namusumuzu, şerefimizi, dinimizi ve vatanımızı korumak için tereddütsüz canlarını ortaya koyup göğüslerini siper eden şehitlerimize Allah\'tan rahmet, ailelerine büyük sabırlar dileriz. Yaralılarımıza acil şifalar ve görev yapan tüm Mehmetçiklerimize muvaffakiyetler dileriz. Allah onlardan razı olsun\"  diye konuştu.

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