İBB, yılbaşı nedeniyle toplu taşımada ek seferler uygulayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi için ulaşım başta olmak üzere şehirde oluşabilecek problemlere karşı çeşitli önlemler aldı.

Buna göre, merkezi bölgelerdeki işletmeler denetlenecek, ulaşımda sorun oluşmaması için ek seferler uygulanacak, itfaiye ve İSKİ ekipleri aralıksız çalışacak.

Zabıta ekipleri fiyat denetimi yapacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğlence yerleri ve restoranlar başta olmak üzere işletmeler, zabıta görevlileri tarafından denetlenecek.

Zabıta ekipleri, özellikle Taksim, Beyoğlu, Aksaray, Kadıköy, Bakırköy gibi eğlence merkezlerinin yoğun olduğu yerlerde işletme sahiplerini, fiyat tarifelerini asmaları ve ilan edilen bu tarifeye uymaları hususunda uyardı.

Toplu ulaşım araçlarında ek seferler uygulanacak

Yılbaşını eğlence mekanlarında kutlayacak vatandaşların evlerine güvenle ulaşması için toplu ulaşım araçları gece saatlerinde de çalışmaya devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada yılbaşında metrobüs 24 saat çalışacak, şehir hatlarında da ek seferler düzenlenecek.

İETT, hazırlanan normal ve ek sefer programına göre otobüs seferleri gerçekleştirecek. İstanbul'un temel ulaşım bölgelerine göre düzenlenen programda, ihtiyaç halinde otobüs seferlerine ilaveler yapılacak. Ayrıca, metrobüs hattında 24 saat olarak gerçekleştirilen seferler, yılbaşı gecesi de aralıksız sürecek. Vatandaşlar, İETT ile ilgili sorun ve şikayetlerini 372 13 06 numaralı telefona iletebilecek.

Ulaşım AŞ de yılbaşı dolayısıyla artacak yoğunluğa paralel sefer sayılarını artıracak. Yılbaşı gecesi Ulaşım AŞ işletmesinde olan,M1 Aksaray-Havalimanı metro hattı, M2 Şişhane-Hacıosman metro hattı, F1 Taksim- Kabataş füniküler hattı, M4 Kadıköy-Kartal metro hattı, T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattı, M3 Başakşehir-Kirazlı-Olimpiyatköy metro hattı ve T4 Topkapı-Habibler tramvay hattında seferler 02.00'ye kadar uzatılacak. Talep olması halinde seferler M2 Şişhane-Hacıosman metro hattında sabaha kadar yapılabilecek. Hatlarda yaşanacak yoğunluğa paralel görev yapacak güvenlik görevlisi sayısı da yükseltilecek.

Şehir Hatları, yılbaşı gecesi artacak yoğunluğa paralel bazı hatlarda saat 01.00 ile 01.30'a kadar ek vapur seferleri düzenleyecek.

İtfaiye ve İSKİ aralıksız çalışacak

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aralıksız görevlerini sürdürürken, görevli sayısı normal güne göre iki kat arttırılacak.

Şehre tam kapasiteyle su verecek İSKİ, olabilecek su arızası ve kanal tıkanmasıyla ilgili tedbirleri alacak ve nöbetçi ekip sayısını çoğaltacak.

Özel işletmelere ait motorlar aralıksız çalışacak

Yılbaşı nedeniyle Kabataş-Üsküdar ve Beşiktaş-Üsküdar hattında çalışan özel işletmelere ait motorlarda sabaha kadar aralıksız olarak seferlerini gerçekleştirecek.