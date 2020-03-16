İBB'ye ait sosyal tesisler ve Beltur işletmeleri Koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İBB'ye ait sosyal tesislerin ve Beltur işletmelerinin hizmete ara verdiğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı Twitter hesabından duyurdu. İmamoğlu, "Küresel boyuttaki salgın hastalığa karşı alınan önlemler kapsamında İBB’ye ait tüm sosyal tesisler ve tüm Beltur işletmeleri (Hastanelerde hizmet veren Beltur kafeleri hariç) bugün itibariyle hizmete ara vermiştir. Değerli İstanbul halkının bilgisine" diye yazdı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelgeyle, 17 Mart 00:00 itibarıyla gece yarısı itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerini geçici süreyle durduracağını açıkladı.