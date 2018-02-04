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İBB: Yarın 16 bin servis aracı trafiğe çıkacak

 Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA)  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurdu

04 Şubat 2018 19:57

 Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, (DHA) 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın 5 bin 771 okulda 3 milyona yakın öğrencinin, 143 bin öğretmenin ders başı yapacağını ve 16 bin servis aracının trafiğe çıkacağını duyurdu. İBB yaptığı açıklamada,  1 hafta boyunca okul trafiğini etkileyecek yol ve kazı çalışması yapılmayacağını belirterek, olası kazalar için trafikte çok sayıda çekicinin de hazır bulundurulacağını belirtti. İBB, İstanbul Trafik Zabıtasının, polis ve jandarma ekipleriyle birlikte trafiğin açık tutulması için çalışacağını kaydetti. 

UYSAL: EK SEFERLER KOYDUK
İBB Başkanı Mevlüt Uysal da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbulluların toplu taşıma araçlarını tercih etmesi için metro, tramvay, metrobüs ve otobüs hatlarına ek seferler koyduk. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istirham ediyoruz. Velilerimizden de çocuklarını okula özel araçlarıyla götürmek yerine okul servislerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz\" dedi. 

(FOTOĞRAF)

 


 

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