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İBB, Vapur Kafeleri yeniledi; glutensiz ve vegan ürünler de satılacak

14 Temmuz 2021 13:29

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş., Vapur Kafeleri yeniledi. Kafelerde glutensiz ve vegan ürünler de satılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş., vapurlardaki kafeleri yeniledi. Vapur Kafelerin ilk 8 tanesi 16 Temmuz’da hizmete giriyor.

Vapur Kafeler'de glutensiz ve vegan ürünler yer alacak.

Ayrıca Şehir Hatları'na özel “Vapurlarıyla İstanbul” kitabı da Vapur Kafe’lerde yer alacak.

16 Temmuz’da ilk etapta 8 vapurda açılacak Vapur Kafe’lerin kurulum işlemleri tamamlandıkça, seferdeki 25 geminin tamamında vatandaşların hizmetine sunulacak.

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