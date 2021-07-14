İBB, Vapur Kafeleri yeniledi; glutensiz ve vegan ürünler de satılacak

İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş., Vapur Kafeleri yeniledi. Kafelerde glutensiz ve vegan ürünler de satılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları A.Ş., vapurlardaki kafeleri yeniledi. Vapur Kafelerin ilk 8 tanesi 16 Temmuz’da hizmete giriyor.
Vapur Kafeler'de glutensiz ve vegan ürünler yer alacak.
Ayrıca Şehir Hatları'na özel “Vapurlarıyla İstanbul” kitabı da Vapur Kafe’lerde yer alacak.
16 Temmuz’da ilk etapta 8 vapurda açılacak Vapur Kafe’lerin kurulum işlemleri tamamlandıkça, seferdeki 25 geminin tamamında vatandaşların hizmetine sunulacak.