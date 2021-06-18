İBB, 'Türkiye'nin en büyük ekşi mayalı ekmek fabrikası'nı kuruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların sağlıklı ve ucuz ekmek tüketebilmesi amacıyla ekşi mayalı ekmek fabrikasını kuruyor. Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtilen ve Hadımköy bölgesinde inşa edilen fabrikada günde 800 bin ila bir milyon adet arasında ekmek üretilebilecek. Fabrikanın birinci etabı bu yılın sonunda hizmete girecek. Bisküvi ve glütensiz ürün üretimini sağlayacak ikinci etap ise 2022 yılı başında açılacak.

İBB'den yapılan açıklamada, iştiraki olan Halk Ekmek'in (İHE), kurulduğu 1978 yılından bu yana ucuz ve sağlıklı ekmek üretmeye devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, Kartal/Cevizli, Eyüp/Edirnekapı ve Sultangazi/Cebeci fabrikaları olmak üzere üç fabrikasında el değmeden üretim yapan İHE, üretim kapasitesini artırmak ve mevcut ürün çeşitlerine yenilerini eklemek üzere Hadımköy’de yeni bir fabrika inşa ediyor.

Çeşitli ekmekler yer alacak

Toplam 78 bin metrekare alan üzerinde kurulan tesis, Türkiye’nin en büyük ekşi mayalı ekmek üretim kapasitesine sahip fabrikası olacak. Ürünleri taze ve donuk şekilde piyasaya sunulacak yeni fabrikada, ekşi mayalı ekmeğin yanı sıra; normal, paketli çeşit ekmekler ile bisküvi ve glütensiz ürünler de üretilebilecek.

Geniş üretim imkanı sağlayacak fabrikada 12 adet 50 tonluk, 6 adet 20 tonluk toplam 18 adet un silosu bulunuyor. Silolarda 720 ton un stoklanabiliyor. Tesiste, özel dizayn edilmiş 16 adet çift cidarlı paslanmaz tanklar kullanılıyor. 36 saatlik ekşi maya fermantasyonu sonrası 1 saate kadar kazan fermantasyonu ve 4 saate kadar da son fermantasyon yapılarak besleyici, hazmı kolay geleneksel ekmekler üretilebilecek.

Olası afet durumunda 24 saat çalışabilecek

Öte yandan İHE Hadımköy Fabrikası, olası bir afet durumunda 24 saat çalışabilecek şekilde dizayn edildi. Tesisin birinci etabının 2021 yılının sonunda, bisküvi ve glütensiz ürünlerin üretileceği ikinci etabın ise 2022 yılının başı itibariyle tamamlanması planlanıyor. (ANKA)