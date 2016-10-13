İBB, TÜRGEV için İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü reddetti

Üsküdar Ünalan’da, Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda yer aldığı TÜRGEV’in talip olduğu arsaya yurt alanı yapan imar planına, okul alanını küçülttüğü gerekçesiyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü itiraz etti. İBB ise itirazı ‘kamu yararı’ diyerek reddetti.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, Ünalan Mahallesi’ndeki 55 dönümlük alan, 2001 yılında Şampiyon Spor Tesisleri’ne kiralanarak, spor tesisi yapıldı. Araziye 3 halı saha, 2 tenis kortu, yüzme havuzu, hamam, sauna, fitness merkezi, otistik engelliler için rehabilitasyon merkezi, düğün salonu ve helikopter pisti inşa edildi. Mahalle sakinlerinin de kullanabildiği alan, ağaçlandırıldı. Ancak TÜRGEV, 12 Kasım 2013 tarihinde, Maliye Bakanlığı’na başvurarak, yurt inşa etmek üzere alanın kullanım hakkını istedi. 30 kişinin çalıştığı tesis, 2 yıl önce boşaltıldı. Tesisin boşaltılmasından bir yıl sonra, İBB Meclisi 2016 yılının şubat ayı oturumlarına, tartışma yaratacak bir teklif geldi. “Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı” olarak görünen alana, yurt otopark yapılması istendi. Teklif CHP’li Meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın, AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

İtiraz var

Mili Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, imar planı değişikliğini şöyle değerlendirdi:

“Sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşürür.”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü de bu görüş doğrultusunda değişikliğe itiraz etti. MEB’in talebi, İBB Meclisi’nde itiraz tartışıldı. CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ “TÜRGEV diye bakanlığın görüşünü dikkate almıyorsunuz” dedi. CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden de “Burayı TÜRGEV için organize ediyorsunuz” dedi. İBB, CHP’li Meclis üyelerine rağmen, ‘ kamu yararı var’ diyerek, MEB’in itirazını kabul etmedi