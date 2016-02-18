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Kültür-Sanat

İBB tüm konser ve tiyatro etkinliklerini iptal etti

Ankara'daki terör saldırısından dolayı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi planlanan tüm konser ve tiyatro etkinliklerini 22 Şubat'a kadar iptal etti

18 Şubat 2016 15:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle konser ve tiyatro oyunlarını 22 Şubat'a kadar iptal etti.

Posta'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, Ankara'da 28 kişinin öldüğü, 61 kişinin de yaralandığı terör saldırısı nedeniyle tüm konser ve tiyatro oyunlarını iptal etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ankara'da yaşanan hain saldırı sonucundaki üzücü kayıplarımız sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı kültür merkezlerinde gerçekleşecek olan konser ve yetişkin tiyatro programları 22 Şubat 2016 tarihine kadar iptal edilmiştir. Programlar ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

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