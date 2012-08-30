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İBB: Toplu taşımada zam zorunluydu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarına yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı

30 Ağustos 2012 18:55

Toplu taşıma ücretlerine yapılan zamla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Giderler enflasyonun üzerinde arttı. Toplu taşıma da yeni bir fiyat ayarlamasına gidilmesi zorunlu oldu" değerlendirmesini yaptı.

İETT'den yapılan açıklamada açıklamada, "Yıllık enflasyon oranı yüzde 9.48 olarak gerçekleşmesine rağmen, işletme giderlerinin önemli bir kısmını oluşturan akaryakıt giderlerinde yaklaşık yüzde 15.5'lik ve işçilik maliyetlerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir artış kaydedildi. Toplu taşıma da yeni bir fiyat ayarlamasına gidilmesi zorunlu oldu. Yeni ayarlamaya göre öğrenciler ve İstanbul Kart, AKBİL kullanıcılarına en az oranda yansıtıldı. Oranlar yüzde 7 ile yüzde 10 arasında belirlendi" denildi.

"Kadıköy-Kartal metrosu yüzde 50 İndirimle yolcu taşımasına devam ediyor" denilen açıklamada, "Bu metro hattını kullanarak Şehir Hatları vapurlarını kullanan vatandaşlar yüzde 50 ikinci bir indirim den de faydalanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bakımı nedeniyle Şehir Hatları Vapurlarında uygulanan yüzde 50'lik indirim de devam ediyor. Vatandaşlar böylece yüzde 75 indirimden faydalanıyor. Vatandaşların toplu ulaşımı tercih etmesiyle birlikte Şehir Hatları vapurlarının taşıdığı yolcu sayısı günlük 150 binden 160 bine ulaştı. Kadıköy Kartal Metrosunda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı. Bayram süresince metroyu 811 bin 792 vatandaş kullandı" ifadeleri kullanıldı.

 

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