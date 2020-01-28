İBB, toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, olası İstanbul depremi kapsamda sürdürdüğü çalışmalarda 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.

İBB, konuyla ilgili konunun paydaşlarıyla bir araya gelerek model geliştirdi ve noktaları belirledi. Modelin belirlenmesinde bilimsel metotlar izlendi. Toplanma alanları seçim kriterleri bilimsel bir tabanda incelenerek, 'Karar Destek Modeli'nde uygulandı.

Uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu.

Ortaya çıkan bu modelle; afet anında binadan toplanma alanına, sonrasında toplanma alanından geçici barınma alanına erişimi sağlayacak olan tahliye koridorları ve tahliye güzergahları, yaya ve taşıt için ayırımları yapılarak belirlendi ve afet anındaki eylem planı oluşturuldu.

Tespiti yapılan toplanma alanları; büyüklüklerine, fonksiyonlarına ve içerdiği hizmetlere göre ikiye ayrıldı.

Toplanma alanlarından sonra tahliyenin sağlanacağı geçici barınma alanları, yine karar destek modeli izlenerek belirlendi. Geçici barınma alanlarının, afet sonrası etkilenen insanların geçici süreli barınma ve akut şoku atlatmalarını sağlayacak alt yapıya sahip, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir hazır halde olması gerekiyor.

Belirlenen alanlara http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.