İBB toplamda 100 ton müsilaj topladı

İBB Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Arslan, Marmara Denizi kıyılarını istila eden deniz salyası (müsilaj) hakkında açıklamlarda bulundu. Arslan, İBB'nin günde 30 ton müsilaj toplandığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de İstanbul’un kıyılarında müsilajla mücadele çalışmaları yürütüyor. Çalışma İBB’nin 11 deniz yüzeyi temizleme teknesi ve 216 kişiden oluşan toplam 36 mobil kara ekipleriyle devam ediyor.

Kamera ile takip ediliyor

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İBB Deniz Hizmetleri Müdürü Dr. İlker Arslan, müsilaj çalışmalarını ve kıyılardaki son durumu anlattı. “Kamera odamızda nerede kirlilik, atık veya müsilaj varsa tespit ediliyor ve ardından da kıyı ekiplerimiz veya deniz yüzeyi ekiplerimiz o bölgelere yönlendiriyor” diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güne sabahın erken saatlerinde kamera odamızda kıyıların durumunu inceleyerek başlıyoruz. Müsilaj veya kirlilik olan bölgelere yönlendirilen ekiplerimiz karadan veya teknelerle denizden müsilajı temizliyorlar. Toplanan müsilaj önce vidanjörler vasıtasıyla tanklarda depolanıyor. Ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği döküm ve bertaraf alanlarına gönderiliyor. Bakanlık koordinesinde denize yakın noktalarda lagün alanları oluşturuldu. Göl benzeri çukurlardan oluşan bu alanlarda müsilajın kurutma işlemi yapılıyor. Lagünlerde müsilaj yüzde kalıp kururken dipte kalan deniz suyunun da yine denize karışması sağlanıyor.

Şu anda İstanbul’da müsilajın yoğun olarak görüldüğü ve çalışma yapılan altı, yedi nokta var. Müsilaj özellikle Anadolu Yakası’ndaki Kartal, Tuzla, Bostancı kıyılarında görülüyor. Ayrıca geçen günlerde Florya ve Menekşe Plajı açıklarında da görüldü.”

"Katılaştığı ve çamur haline geldiği zaman alabiliyoruz"

İBB’nin günde yaklaşık 30 ton müsilaj topladığını, toplanan müsilajın ise 100 tonu geçtiğini açıklayan Arslan, “Deniz yüzeyinde müsilajı akışkan yapısı nedeniyle toplayamadığımız durumda da bariyerlerle toplayıp kıyıya yanaştırıyoruz. Müsilaj kaygan ve akışkan yapısı nedeniyle deniz yüzeyi temizleme teknelerindeki bantlara gelmiyor ve sürekli arasından süzülüyor. Kıyı ekipleri filelerle almaya çalışıyor ama yine alamıyor, çünkü filenin arasından süzülüyor. Müsilajı ancak, katılaştığı ve çamur haline geldiği zaman alabiliyoruz. Kıyılardaki müsilajın yüzde 90’ı ise toplaması oldukça güç olan akışkan halde” ifadelerini kullandı.

"Müsilaj sadece İBB’nin müdahale edebileceği bir olay değil"

Arslan, müsilajın altı, yedi ay önce Tuzla, Kartal ve Adalar açıklarında görüldüğünü de açıkladı: “O dönemde de sürekli Bakanlık yetkilileri ile görüşüyorduk. Ancak, Bakanlık’ın üst düzey müdahalesi gerekiyordu ve bu da Haziran ayının ilk günlerinde oldu. Çünkü müsilaj sadece İBB’nin müdahale edebileceği bir olay değil ve kimyasal kirlilik sınıfına giren bir husus. Yüzeyde gördüğümüz aslında buzdağının görünen yüzü. Marmara kıyılarında sadece müsilajın yüzde 10’unu görebiliyoruz. Esas sorun dipte ve denizin alt tabanından. En doğru çözüm kaynağında çözmek” diye konuştu.

İBB’nin diğer belediyeler arasında en büyük filoya sahip olduğunu da vurgulayan Arslan, “Müsilaj henüz İstanbul Boğazı’nda görülmedi. Boğaz’da sirkülasyon olduğu için görülmesi de beklenmiyor” dedi.