İBB, Topbaş'ın damadının inşaat projesinin plan notlarına önce iptal, sonra onay vermiş

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın Bakırköy’deki Koru Florya projesiyle ilgili usulsüzlük yapıldığına dair belgeler ortaya çıktı. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, proje için TOKİ imar planı teklifi hazırladı. İBB Meclisi önce teklifteki plan notlarını iptal etti. 1 ay sonra aynı teklif tekrar gündeme geldi ve iptal edilen bodrum katlarıyla birlikte kabul edildi. Böylece Topbaş’ın damadının şirketi daha fazla inşaat yapma olanağına kavuştu. Topbaş ailesinin 5 dairesinin olduğu Koru Florya’da AKP İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık ve AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun da birer dairesi olduğu ortaya çıktı. Kıyıklı’nın kızı da silüet tartışmasıyla gündemden düşmeyen Zeytinburnu’ndaki 16.9 projesinden daire almıştı.

Cumhuriyet'in haberi şöyle devam ediyor:

"Rant bodrum kantta"

TOKİ’nin 2010’da gelir paylaşımı yoluyla açtığı ihalede satılan hastane arazisi için önce TOKİ imar planı hazırlayarak İBB Meclisi’ne gönderdi. Arazi önce sağlık alanından çıkarıldı. Sonra araziye ticaret, konut, özel kreş ve yol fonksiyonları eklendi. 16 Nisan 2010 tarihinde İBB Meclisi’ne gelen imar planı teklifinde iki ayrıntı dikkat çekiyor. TOKİ tarafından hazırlanan planlarda 6 ve 9 nolu plan notları yer alıyor. 6 nolu plan notunda “Ticaret alanlarında 2 bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil değildir” deniliyor. Bu plan notuyla şirkete daha fazla inşaat yapabilme imkanı tanınıyor. 9 Nolu plan notunda ise “Çatı arasında bağımsız bölüm yapılamaz. Çatı arasında son kat ile bağlantılı piyesler yapılabilir. Bu alanlar emsale dahil değildir” ifadeleri kullanılıyor. Bu plan notuyla da şirkete proje kapsamındaki çatı katında avantaj sağlanıyor.

"Önce iptal sonra kabul"

notunu ilk önce iptal ederek imar planını kabul ediyor. Ancak bir ay sonra aynı plan 13 Mayıs 2010 tarihinde İBB Meclisi’ne tekrar geliyor. Aynı İBB komisyonları bu sefer planı “Bir önceki plan ve TOKİ’nin sunduğu plan teklifi incelenmiş olup plan teklifinin TOKİ tarafından sunulduğu şekliyle kabulü uygun görüldü” ifadeleriyle kabul ediyor. Böylece yanlışlıkla iptal edildiği anlaşılan plan notları devreye girilmesiyle 1 ay sonra aynen kabul edilmiş oluyor. Soruşturma izni verilmemişti Bu kıyağın ardından KoruFlorya arazisinin sürecine ilişkin dönemin CHP Milletvekili Çetin Soysal ve CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ 2010 yılında yetkililer hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulundu. Yetkililer arasında Kadir Topbaş da vardı. Cumhuriyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi.

"Plan notları enişte üzülünce geri verildi"

CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ imar planlarının Meclis’ten geçme sürecini anlatarak şöyle konuştu: “İBB yapılan plan değişikliğine baktığımızda olağanüstü bir hız var. Bir ay önce iptal edilen plan notları, enişte üzülünce geri verildi. Plan notları ile projenin neredeyse yüzde 30’u emsal dışı bırakılarak devasa bir rant sağlandı. Bu kadar değerli bir bölgede yüzük taşı gibi bir arazi ince ince işlenerek ranta hazır hale getirildi. Projeye rant sağlayacak ne kadar plan notu varsa kullandırıldı. Belediye başkanının kayınpederi olmasaydı, meclis kararları 1 ay arayla asla alınamazdı. Meclis gündemine alınması bile özel.”

Kıyıklık ve Kadıoğlu da almış

Koru Florya projesinde taşınmaz satın alan isimlerden en dikkat çekicilerinden biri de AKP İstanbul Milletvekili ve eski Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık oldu. 25 Kasım 2015 tarihinde projeden ev satın alan Kıyıklık’ın taşınmazı H Blok’ta yer alıyor. İstanbul’un tarihi silüetine bir hançer gibi saplanan 16.9 projesinden de Kıyıklı’nın kızı daire satın almıştı. 16.9 projesine ilişkin yargı tıraşlanma kararı vermişti. Karara karşın tıraşlanmayan rezidansa ilişkin dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan projeyi yapan sınıf arkadaşı müteahhit Mesut Toprak’a tıraşlamasını rica ettiğini, bunu yapmadığı için de onunla küstüğünü söylemişti.