İBB, Talat Paşa Konağı devrini yargıya taşıyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB tarafından restorasyonunda son aşamaya gelinen Yerebatan Sarnıcı'nın üzerinde bulunan Talat Paşa Konağı'na ve tarihi Sarnıcın giriş yapısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, İBB'nin hem konak için hem de sarnıç için hukuki süreç başlattığını söyledi. Polat, "Sarnıçla sarayı karıştırmasınlar. Bunun gerçek adı Yerebatan Sarnıcı'dır. Bizanslılar devrinde yapılmıştır. Dolayısıyla milli sarayların kapsamına alınacak bir statüde değildir. Umarım böyle bir tasarruf ve böyle bir uygulama olmayacaktır" dedi

HaberTürk'ün haberine göre; Yerebatan Sarnıcı'nın önünde açıklama yapan Polat, "Hukuki girişim olacak mı?" ve "Yerebatan Sarnıcı'nın işleyişi nasıl etkilenecek ve ziyaretçi girişi nasıl olacak?" şeklindeki sorular üzerine, şunları söyledi:

"Biz restorasyon sürecimizde bu alanları kendi programımız içinde değerlendirmeye devam ediyoruz. Biz Yerebatan Sarnıcı'ndaki bu son gelişmenin süreci etkilememesini umuyoruz. Bu tıpkı Gezi Parkı, Galata Kulesi ve diğer örneklerde olduğu gibi haksız bir uygulama olduğundan tekrar mülkümüze iadesi istenecek. Uzun süreçli davalardır bunlar. Galata Kulesi gibi binanın bir vakıf tarafından yapılıp yapılmadığını ispat etmek çok kolay. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Henüz bilirkişilik raporları ve yerinde incelemeler gibi süreçler de devam ediyor. Ama hiç şüphemiz yok. Bu davaların tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrar mülklerini geri kazanmasıyla sonuçlanacak."

TIKLAYIN - Talat Paşa Konağı da İBB’nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi