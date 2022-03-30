Talat Paşa Konağı da İBB’nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan Yerebatan Sarnıcı üzerindeki tarihi Talat Paşa Konağı da elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Galata Kulesi ve Taksim Gezi Parkı’nın ardından Yerebatan Sarnıcı üzerindeki tarihi Talat Paşa Konağı’nın da mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

Sözcü gazetesinden SÖzlem Güvemli’nin haberine göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacak. Polat, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralmasının önünü açan Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, İBB müzelerine etkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunacak.

Talat Paşa resmi konut olarak kullanmıştı

Yerebatan Caddesi ile Alemdar Caddesi'nin kesiştiği noktada Yerebatan Sarnıcı girişinin karşısında bulunan Talat Paşa Konağı, Osmanlı dönemi sadrazamlarından Talat Paşa tarafından 1917- 1918 döneminde resmi konut olarak kullanılmıştı.