İBB Taksim Meydanı'nı lalelerle 'süsledi': Dünyanın en renkli mezarlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 13. Lale Festivali kapsamında Taksim Meydanı'nı saksılar içinde lalelerle 'süsledi.' İBB, bunu "tarihi meydanda görsel bir şölen" olarak duyururken sosyal medyada beton zemin üzerine saksılar içinde lalelerin yerleşirilmesi eleştiri topladı. Sosyal medyada Taksim Meydanı'nın eski haliyle şimdiki halinin yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak dönüşüme tepki gösterildi. Can Yayınları sahibi Can Öz lalerin yerleştirilmesinin adından meydanın fotoğrafıyla birlikte “Sunumlu kahvaltı”ya çevirdiler güzelim Taksim’i" paylaşımında bulundu. Öz'ün bu tweetini oyuncu Mert Fırat da retweetledi. Şarkıcı Atilla Taş "Dünyanın en renkli mezarlığını yapmışlar, Taksim mezarlığı" paylaşımında bulunurken Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ ise "Taksim'e yapılan bu zulmü Melih Gökçek dahi Ankara'ya yapmadı" diyerek Taksim Meydanı'ın son haline tepki gösterdi.

Taksim Meydanı'na lalelerin yerleştirilmesinin ardından sosyal meydayada yapılan bazı paylaşımlar şöyle: