İBB: Taksi ve dolmuş ücretlerine zam yapılırken toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi ve dolmuş ücretlerine yapılan zammın ardından açıklama yaparken, "Pandemi süresi boyunca İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır" dedi.

Ongun, UKOME'de alınan zam kararının yalnızca taksi ve dolmuşlar için geçerli olduğunu, İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının ücretlerinde artış olmayacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı doğrultusunda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi boyunca toplu ulaşımda zam olmayacağını belirten Ongun, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla pandemi süresi boyunca İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam yapılmaması kararı alınmıştır. UKOME'de taksi ve dolmuş ücretlerine %11 zam yapılırken İBB'ye ait toplu taşıma ücretlerine zam yapılmamıştır. Halkımızın bilgisine sunarız."